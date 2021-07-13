В МЧС раскрыли подробности взрыва в Геленджике

В МЧС России раскрыли подробности взрыва в гостинице в Геленджике на Советской улице. В результате ЧП три человека пострадали, двое погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться женщина...Предварительно, взрыв произошел на кухне», - заявил собеседник агентства.

В МЧС также уточнили, что на месте происшествия было обнаружено повреждение остекления и внутренних конструкций первого этажа пострадавшего здания. В данный момент проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия участвует сорок человек и 14 единиц техники.