Под разведенными мостами: как прошла тренировка к Главному военно-морскому параду

В Финском заливе около Кронштадта выстроились корабли, которые примут участие в сегодняшней репетиции Военно-морского парада в честь дня ВМФ. В тренировке примут участие 12 кораблей различного ранга и назначения от большого десантного корабля «Петр Моргунов» до корвета «Гремящий». В строю также три подводные лодки проекта «Варшавянка» и целый отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».

Сегодня им предстоит пройти в едином строю, соблюдая выверенную дистанцию 1,5 кабельтова и скорость девять узлов. Также экипажи отработают воинское приветствие. В день Главного военно-морского парада на большой кронштадском рейде вдоль всего строя пройдет катер с главнокомандующим.

Подобная тренировка прошла на Неве утром. Сонный город встретил участников Главного военно-морского парада в объятиях разведенных мостов. Ровно к 5 утра, ни минутой позже у пристани на Сенатской площади появились три противодиверсионных катера серии «Грачонок». Они возглавили парадный строй.

Требования к тренировке одни на всех, как на генеральной репетиции: дистанция, скорость, равнение. У десантного катера «Алексей Баринов» на Неве особая миссия. На его борту установят копию ботика Петра Первого. Его называют дедушкой русского флота.

В тренировке участвовали два десятка военных кораблей и катеров. Время прохода всего 13 минут. Для туристов со всей страны редкая возможность свободно сделать селфи на фоне кораблей на память. Мимо новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов», который на Неве стоял на рейде, прошли дебютанты парада - малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол» Балтийского флота.

Новичков парада предупредили, что на Неве держать кильватерный строй значительное труднее, чем, например, в том же Финском заливе. Кроме сложного фарватера, узких пролетов мостов, рулевым надо еще учитывать и коварную волну, которая отражается от гранитных набережных.

Здесь же в строю прошли корабли противоминной обороны «Павел Хенов» и «Александр Обухов». Последний не имеет аналогов в мире ни по оснащению, ни по конструктивным особенностям. Корпус из монолитного пластика делает его незаметным для минных полей противника.

Парадный строй, который растянулся почти на четыре километра, ушел вверх по Неве, где далее корабли встанут на рейд, дождутся ближайшей ночи и также под разведенными мостами вернутся в Финский залив в гавань Кронштадта.