В МВД назвали условия для увеличения максимальной скорости до 150 км/ч

В МВД РФ допустили увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс. Для этого необходимо, чтобы собственники или владельцы автомобильных дорог дали свое согласие на введение данной меры. Помимо этого, дорожные условия должны обеспечивать безопасное движение с высокой скоростью.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников в ходе пресс-конференции заявил, что в России рассматривается вопрос увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках трассы. Речь идет об отдельных участках дороги, на которых «безопасно» и обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в том числе разделение транспортных потоков искусственным сооружением. В свою очередь, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко пояснил, что вопрос об увеличении скорости находится на рассмотрении, причем имеются в виду не платные дороги, а дороги первой технической категории.