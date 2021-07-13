В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан. С подобной инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В своем письме общественный деятель указал, что курящие граждане тратят на вредную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в календарном году, сообщает RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», – уточнил Хамзаев.

По его мнению, положительный пример поощрения может стать эффективным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от пагубной привычки. Кроме того, все издержки, связанные с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство, подчеркнул Хамзаев.

Ранее доктор Мясников рассказал, как бросить курить. По мнению специалиста, чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков, как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя. Помимо напитков, необходимо употреблять менее острую и соленую пищу, так как она усиливает желание закурить.