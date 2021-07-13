Антонов: Россия не ждет от США услуг или помощи, но требует уважения

Россия не ждет от США помощи или каких-то услуг, однако для взаимовыгодных отношений требует уважения. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», - отметил посол в ходе выступления перед студентами Миддлберийского института, текст которого опубликован на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что в текущей непредсказуемой обстановке в мире всем сторонам стоит научиться сотрудничать во имя безопасности граждан обоих государств. Москва к этой работе готова. Посол выразил надежду, что заданный после исторического саммита 16 июня позитивный импульс будет материализован.

Исторический саммит, с которым многие политологи связывают пусть не потепление, но начало диалога между РФ и США, состоялся 16 мая в Женеве. Президенты Владимир Путин и Джо Байден несколько часов общались с глазу на глаз и в составе делегаций. Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы мировой повестки дня.