«Уравнение безопасности»: посол РФ в США назвал главную цель диалога между странами

Москва и Вашингтон не должны допустить между Россией и США вооруженного конфликта, так как подобное столкновение чревато эскалацией вплоть до ядерного уровня. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, целью диалога двух сверхдержав должна стать выработка обновленного «уравнения безопасности», охватывающего все виды вооружений. Тем не менее, Россия не питает иллюзий о кардинальных и скорых прорывах в отношениях с США.

«Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах. За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня», - приводит ТАСС слова посла.

По мнению Антонова, Москва намерена провести с Вашингтоном в ближайшие недели встречу делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Одним из приоритетных направлений работы является налаживание взаимодействия в области кибербезопасности.

Исторический саммит, с которым многие политологи связывают пусть не потепление, но начало диалога между РФ и США, состоялся 16 мая в Женеве. Президенты Владимир Путин и Джо Байден несколько часов общались с глазу на глаз и в составе делегаций. Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы мировой повестки дня.