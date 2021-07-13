Захарова напомнила Лондону о «русских футбольных хулиганах» после финала Евро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу беспорядков в Лондоне после проигрыша сборной Англии итальянцам в финале футбольного Евро. Оценивая происходящее, представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ей вспомнились заявления властей Великобритании о «русских футбольных хулиганах» в 2018 году.

«Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность ВВС - надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы". А еще я вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Финал главного футбольного турнира Европы состоялся в минувшее воскресенье. Главный матч чемпионата принимал лондонский стадион «Уэмбли». Игра между англичанам и сборной Италии завершилась победой подопечных Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти.

Футбольный праздник омрачило поведение английских болельщиков, которые устроили драки и спровоцировали беспорядки сразу после финального свистка и объявления победителей. В ходе столкновений, десятки сотрудников полиции получили травмы, а количество задержанных достигло 49 человек.