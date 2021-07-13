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Задержаны не менее 15 мигрантов, устроивших драку в Кузьминках

Иван Линдеманн
05:12 13.07.2021
Во время конфликта они выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.
Задержаны не менее 15 мигрантов, устроивших драку в Кузьминках
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около 15 участников массовой драки в московском районе Кузьминки задержаны. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Значительная часть из них - приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается», - сказал источник ТАСС.

Драка произошла на Зеленодольской улице. Во время конфликта мигранты выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры последствий произошедшего.

Как сказал собеседник ТАСС в медицинских службах, несколько человек попали в больницы.

«У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны», - уточнил источник.

По сообщениям очевидцев, в рукопашной схватке сошлись около 100 человек. Полицейские совместно с Росгвардией пресекли массовую драку.

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