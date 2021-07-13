Задержаны не менее 15 мигрантов, устроивших драку в Кузьминках
Во время конфликта они выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Около 15 участников массовой драки в московском районе Кузьминки задержаны. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Значительная часть из них - приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается», - сказал источник ТАСС.
Драка произошла на Зеленодольской улице. Во время конфликта мигранты выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры последствий произошедшего.
Как сказал собеседник ТАСС в медицинских службах, несколько человек попали в больницы.
«У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны», - уточнил источник.
По сообщениям очевидцев, в рукопашной схватке сошлись около 100 человек. Полицейские совместно с Росгвардией пресекли массовую драку.