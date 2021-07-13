Сто человек в рукопашной: на юго-востоке Москвы произошла массовая драка

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Очевидцы сообщают о потасовке в районе метро Кузьминки. По их данным, в рукопашной сошлись около 100 человек.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видны полицейские проблесковые маячки и слышны крики десятков людей. Улица частично перекрыта, водители не решаются ехать и ожидают у обочины.

На место ЧП прибывают сотрудники Росгвардии и полиции. О причинах конфликта и возможных пострадавших в результате драки не сообщается.