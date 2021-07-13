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Российские миротворцы и военные медики провели гуманитарную акцию в Карабахе

Ян Брацкий
05:30 13.07.2021
Российские военнослужащие передали около двух тонн медикаментов от общественных организаций из РФ местной больнице.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В селе Ванк Мардакертского района Нагорного Карабаха, офицерами Центра гуманитарного реагирования и военными врачами медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента была организована гуманитарно-медицинская акция.

К приезду российских военных врачей, администрация села подготовила рабочие кабинеты в местной больнице для приема и оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям.

«У нас в селе около 1400 человек население и 160 человек беженцев. В нашей больнице нет врачей, одни медсестры. Врачей очень не хватает… Спасибо миротворцам за помощь», - сказал заместитель главы сельсовета села Ванк Сергей Баграмян.

В ходе медицинского приема, врачами отряда специального назначения была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь жителям села.

«Зрение меня мучает, у меня катаракта на оба глаза, срочно нужна операция. Самое главное, видно, как они обращаются с пациентами, а для нас это главное», - призналась местная жительница Мела Акопян.

Офицеры Центра гуманитарного реагирования передали около двух тонн медикаментов местной больнице от российских общественных организаций. Также провели акцию по выдаче продовольственных наборов, предметов первой необходимости, теплых вещей и детских игрушек многодетным семьям, вынужденным переселенцам и нуждающимся местным жителям.

«В данный момент в селе Ванк проживает 68 семей вынужденных переселенцев, 21 из этих семей является многодетными семьями, для которых мы и привезли гуманитарную помощь» - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Тусиди.

Всего в ходе гуманитарной акции было передано более четырех тонн груза. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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