В стране и мире Жара не отступает: в Москве продлили «оранжевый» уровень опасности Иван Линдеманн Сильная жара без осадков и ветра, по прогнозам, продлится до 18 июля. © Фото: Mihail Siergiejevicz globallookpress Читайте нас на: В Москве продлили предупреждение о погодной опасности. Из-за жары «оранжевый» уровень будет действовать до вечера 13 июля. «Аномально жаркая погода, температура выше нормы на семь градусов и более», - говорится на сайте Гидрометцентра. Сильная жара без осадков и ветра, по прогнозам, продлится до 18 июля. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал «Звезде», что жаркая погода может негативно повлиять на любого человека, однако особенно осторожными нужно быть людям, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, а также - опорно-двигательного аппарата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика