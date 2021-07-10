Врач рассказал, как облегчить влияние жары на организм

Жаркая погода может негативно повлиять на любого человека, однако особенно осторожными нужно быть людям, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, а также - опорно-двигательного аппарата.

Как рассказал «Звезде» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, в жаркое время года такие заболевания протекают более серьезно и тяжело, что может привести и к летальным исходам. Кроме того, внимательнее нужно быть и к больным COVID-19, а лучше всего - по возможности все-таки сделать прививку.

«Жара влияет и на людей, которые инфицированы коронавирусом. Одним из основных симптомов в таких случаях является дыхательная недостаточность. В жаркое время пациентам с COVID-19 особенно тяжело. Поэтому мы просим всех беречь себя и, конечно же, - вакцинироваться», - предупредил Андрей Тяжельников.

Для того, чтобы жара переносилась более легко, пояснил врач, необходимо соблюдать некоторые простые, но важные правила.

«Во-первых, больше времени находиться в тени или в прохладном помещении. Не посещать места массового скопления людей. А кроме того - необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Но это, конечно же, в идеале должна быть обычая простая питьевая прохладная вода», - рассказал медицинский специалист.

Также в жару стоит избегать больших перепадов температуры. Не стоит есть ни в коем случае большое количество мороженого или пить ледяную воду, а также находиться под прямым холодным воздухом из кондиционеров или на сквозняках. Это может сразу же вызвать осложнения или простудные заболевания.