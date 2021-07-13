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Против стены огня: опубликовано видео работы ВКС РФ на тушении пожара в Сирии

Виталий Акиньшин
05:00 13.07.2021
К тому моменту, как на помощь местному населению пришли российские военные, огонь распространился на площади более 1,5 гектаров и начал угрожать жилым постройкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи вертолетов ВКС России, дислоцированные на базе Хмеймим в Сирии, отстояли от природного пожара населенный пункт Дейрутан, расположенный в горной Латакии.

«В сирийской провинции Латакия несколько дней бушевал природный пожар. Огонь охватил более 1,5 гектаров территории в окрестностях населенного пункта Дейрутан. Распространяющаяся стихия представляла реальную угрозу для населения и жилых построек района. Губернатор провинции обратился за помощью в тушении пожара к командованию группировки войск Вооруженных Сил РФ», - сообщил представитель ЦПВС.

Для ликвидации пожара использовались два армейских вертолета Ми-8, совершивших 28 сливов. Для тушения пожара было использовано 43 тонны воды. Пострадавших и погибших нет. Тушение пожара осложнялось гористой местностью и сильной жарой.

«Тушение происходило по склону горы, водосливное устройство в 24 метрах внизу болтается за вертолетом. Идя на склон надо это учитывать, чтобы не касаться им земли. Если пройдешь выше, то эффективность залива огня будет уже не та, поэтому все это накладывает свои отпечатки», - объяснил командир вертолета Дмитрий.

Осенью 2020 года в Сирии природные пожары бушевали в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Горели оливковые рощи и ценные породы деревьев, тогда к их тушению привлекались не только российские вертолеты, но и самолеты Ил-76МД ВКС РФ.

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