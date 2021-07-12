ВКС России помогли потушить крупный пожар в провинции Латакия
Российские военные ликвидировали пожар на участке площадью полтора гектара.
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Подразделения ВКС России оказали помощь в тушении природного пожара в провинции Латакия. Стихия представляла угрозу населению. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
«Подразделения ВКС России оказали помощь в тушении природного пожара в провинции Латакия, который распространялся в направлении населенного пункта Дейрутан», - говорится в сообщении.
Вертолеты Ми-8, оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5, осуществили 28 сбросов воды общим объемом 43 тонны, ликвидировав пожар на участке площадью полтора гектара.