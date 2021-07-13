Военнослужащие ВВО переправили около 1000 единиц техники через реку Зея

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, выполняющие паромную переправу через реку Зея, с начала выполнения подготовительных работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечили переправу более тысячи единиц строительной техники.

Военнослужащие обеспечивают переправу через реку Зея различных грузов, строительной техники, в том числе тяжелых самосвалов с грунтом для отсыпки полевых лагерей, автопарков и автомобильных дорог.

Переправа производится в районе поселка Верхнезейск Амурской области с применением модулей понтонно-мостового парка, буксируемых специальными катерами БМК-150. Ширина русла реки в районе переправы составляет около двух километров. Грузоподъемность одной секции наведенной понтонной переправы составляет порядка 80 тонн.

В течение суток подразделение МТО, обеспечивающее паромную переправу через реку Зея, выполняет более 20 рейсов и производят транспортировку свыше 40 единиц техники различного назначения.