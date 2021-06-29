В Центре Гамалеи заявили, что эффективность «Спутника V» против индийского штамма составляет 90%

Эффективность «Спутника V» против индийского штамма составляет около 90%. Такое заявление сделал заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Специалиста добавил, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.

При этом он подчеркнул, что результативность вакцины оценивается по разным параметрам. По его словам, эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма, это лишь один из них, и он не говорит о снижении эффективности препарата в целом.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил необходимость вакцинации среди переболевших коронавирусом в легкой форме. Он, в частности, отметил, что в случае игнорирования вакцинации доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%.