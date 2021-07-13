«Ты что, не русский?»: Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов

Триединство русских, украинцев и белорусов никуда не делось и не денется. Об этом заявил Владимир Путин.

«С президентом Белоруссии разговаривал на этот счет, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идет прямо, знаете, на автомате, от души, от сердца, понятно. И на Украине много таких людей, миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», - сказал президент РФ.

Также глава государства рассказал об интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства и сравнил взаимодействие двух стран с отношениями между членами ЕС.

Напомним, что во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.