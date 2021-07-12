«Атмосфера страха»: Путин указал на процесс милитаризации на Украине
Президент России Владимир Путин в своей аналитической статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал на процесс милитаризации на Украине.
По словам лидера РФ, в обществе присутствует агрессивная риторика и атмосфера страха.
«Прежде всего - это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим - не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и ВС», - подчеркнул Путин в своей статье.
Президент напомнил, что упомянутый ранее скандальный закон о «коренных народах» принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине.
Ранее сообщалось, что в своей статье, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин указал, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, ее глубине кооперации в прошлом могли бы позавидовать страны Евросоюза.