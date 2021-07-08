Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В АТОР оценили риски из-за коронавируса для россиян в Египте

Светлана Иванова
17:41 08.07.2021
Все протоколы безопасности относительно СЩМШВ-19 в Египте соблюдаются, заверил вице-президент Ассоциации туроператоров России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Farnsworth, picture alliance, Globallookpress
Читайте нас на:

Вице-​президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал очень хорошей новостью для туристов и для туристических компаний решение об отмене указа 2015 года, запрещающего чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Как пояснил специалист в комментарии «Звезде», эта мера позволит туристам быстрее путешествовать, а также даст возможность расширить ассортимент предложений, в том числе разной ценовой категории.

«Теперь нужно подготовить разрешение на полеты, сформировать полетную программу, и если будут чартерные рейсы, это даст возможность более быстро путешествовать на курорты сейчас. Это наземные трансферы, также это даст возможность расширить ассортимент предложений, туры могут быть на разную ценовую категорию», - отметил Горин.

Вице-​президент Ассоциации туроператоров России также охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Египте. В стране соблюдаются все протоколы безопасности, поэтому дополнительных рисков для российских граждан нет, счел Горин.

«Очень хорошая (ситуация с распространением коронавируса в Египте. - Прим. ред.), нет никаких опасений, все протоколы безопасности в Египте, так же как и в Турции, соблюдаются, необходим ПЦР-тест для планирования путешествий. Поэтому здесь как раз открывается безопасная страна», - указал представитель АТОР.

Горин также обратился к статистическим данным относительно заболеваемости COVID-19 среди туристов. Вице-​президента Ассоциации туроператоров России отметил, что, исходя из опыта открытых стран, зафиксировано  только 0,4% обращений по страховому случаю «Лечение коронавирусной инфекции» от туристов.

В четверг, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил действие указа, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.