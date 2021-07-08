В АТОР оценили риски из-за коронавируса для россиян в Египте

Вице-​президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал очень хорошей новостью для туристов и для туристических компаний решение об отмене указа 2015 года, запрещающего чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Как пояснил специалист в комментарии «Звезде», эта мера позволит туристам быстрее путешествовать, а также даст возможность расширить ассортимент предложений, в том числе разной ценовой категории.

«Теперь нужно подготовить разрешение на полеты, сформировать полетную программу, и если будут чартерные рейсы, это даст возможность более быстро путешествовать на курорты сейчас. Это наземные трансферы, также это даст возможность расширить ассортимент предложений, туры могут быть на разную ценовую категорию», - отметил Горин.

Вице-​президент Ассоциации туроператоров России также охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Египте. В стране соблюдаются все протоколы безопасности, поэтому дополнительных рисков для российских граждан нет, счел Горин.

«Очень хорошая (ситуация с распространением коронавируса в Египте. - Прим. ред.), нет никаких опасений, все протоколы безопасности в Египте, так же как и в Турции, соблюдаются, необходим ПЦР-тест для планирования путешествий. Поэтому здесь как раз открывается безопасная страна», - указал представитель АТОР.

Горин также обратился к статистическим данным относительно заболеваемости COVID-19 среди туристов. Вице-​президента Ассоциации туроператоров России отметил, что, исходя из опыта открытых стран, зафиксировано только 0,4% обращений по страховому случаю «Лечение коронавирусной инфекции» от туристов.

В четверг, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил действие указа, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет.