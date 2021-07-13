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«Ситуация настораживает»: РФС выпустил заявление о реформах в российском футболе

Виктория Ивашечкина
22:13 13.07.2021
На данный момент Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Ситуация настораживает»: РФС выпустил заявление о реформах в российском футболе
© Фото: Igor Russak, dpa, Globallookpress
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Российский футбольный союз (РФС) выпустил заявление по поводу возможных реформ лиг. В заявлении, в частности, говорится о том, что при текущей тенденции выступлении клубов РФ к 2024 году может опуститься на 21-е место рейтинга коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

«В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА», - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что на данный момент Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

На днях в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Решение о прекращении работы на данной позиции было принято сторонами совместно.

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