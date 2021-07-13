Число жертв мощного пожара в иракской больнице выросло до 54

Число погибших при пожаре в иракской больнице в городе Эн-Насирия возросло до 54. Такие данные приводит управление здравоохранения провинции Ди-Кар.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли сорок человек. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв баллона, в котором находился кислород. После взрыва огонь стремительно охватил все корпуса медицинского учреждения.

На место трагедии уже приехал премьер-министр Ирака. В провинции объявлен режим чрезвычайного положения. Пожарные продолжают бороться с огнем.