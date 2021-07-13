При пожаре в иракской больнице погибли 40 человек: кадры с места
По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания.
© Фото: TheOmarHabeeb, twitter
В городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар горит коронавирусная больница. Кадры опубликованы в социальных сетях.
الى الان 40 شهيد ذهبوا بلحظة..— Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 12, 2021
مشهد تعايشنا معه و يتكرر دائماً و السبب ..!
نحن الشعب تركنا انفسنا لنكون لعبة بيد تجار حروب و دم..
غداً سوف ننسى لا تقلقوا و لا تحزنوا pic.twitter.com/aCEEW4Gjac
Как сообщает телеканал Al Arabiya, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания.
По предварительным данным, погибли 40 человек, еще десятки не могут выбраться из больницы.
Региональный Минздрав объявил режим чрезвычайного положения. На место трагедии приехал премьер-министр Ирака.