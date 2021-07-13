В стране и мире При пожаре в иракской больнице погибли 40 человек: кадры с места Иван Линдеманн По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания. © Фото: TheOmarHabeeb, twitter Читайте нас на: В городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар горит коронавирусная больница. Кадры опубликованы в социальных сетях. الى الان 40 شهيد ذهبوا بلحظة..



مشهد تعايشنا معه و يتكرر دائماً و السبب ..!



نحن الشعب تركنا انفسنا لنكون لعبة بيد تجار حروب و دم..



غداً سوف ننسى لا تقلقوا و لا تحزنوا pic.twitter.com/aCEEW4Gjac — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 12, 2021 Как сообщает телеканал Al Arabiya, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса здания. По предварительным данным, погибли 40 человек, еще десятки не могут выбраться из больницы. Региональный Минздрав объявил режим чрезвычайного положения. На место трагедии приехал премьер-министр Ирака. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика