«Отец карательных батальонов»: чем запомнился бывший глава МВД Украины Арсен Аваков

На выход в ближайшее время проследует последний из украинских министров, который занял кресло после смены власти в 2014 году. Один из инициаторов и лидеров кровопролитной бойни в Донбассе. Арсен Аваков, глава МВД, подал в отставку.

Кто-то связывает это с визитом Зеленского в Берлин, другие - со статьей-предупреждением Путина о том, что русских, живущих на Украине, мы в обиду не дадим. В любом случае оба эти события случились в один день. А сегодня заявление.

Новость прозвучала из первых уст. На сайте министерства внутренних дел появилась информация, подтверждающая решение экс-министра. Хотя чуть раньше о ней уже сообщили СМИ.

Что стало причиной отставки, Аваков не сообщает. Было ли это под принуждением или самостоятельное решение сейчас гадают все эксперты.

Авакова часто критиковали за неудачные реформы в полиции, высокий уровень преступности. В политику он пришел еще в 2005 году после Оранжевой революции. Стал губернатором Харьковской области, но потом поссорился с Ющенко, который тогда был президентом - и перешел в блок Юлии Тимошенко.

В 2012 году Аваков оказался в тюрьме. На Родине его обвинили в удержании 50 гектаров государственной земли. Аваков бежал в Италию, но там его задержал Интерпол. Однако уже совсем скоро его отпустили. Вернулся на Родину, стал депутатом и получил неприкосновенность. Во времена Майдана он стал комендантом лагеря оппозиции, а уже затем министром МВД.

Под эгидой МВД Аваков создал батальоны националистов, которые отправились воевать на Донбасс. Его называли «отцом карательных батальонов». Связывают с Аваковым и самый громкий коррупционный скандал - так называемое дело рюкзаков.

Амуницию для полицейских покупали якобы по завышенным ценам на фабрике сына Авакова. Но дело закрыли. Ну и пожалуй самый яркий скандал - это публичная стычка с Михаилом Саакашвили. Бывший президент Грузии тогда руководил Одесской областью. И не раз публично нелестно высказывался против министра. На одном из заседаний Аваков не выдержал, ответил и реакция не заставила себя ждать

Серьезный конфликт произошел у министра внутренних дел и с Петром Порошенко. Отношения еще больше ухудшились после того, как полиция под руководством Авакова стала раскрывать одно за другим дела, связанные с махинациями на выборах в пользу действующего президента.

На своем посту Арсен Аваков с 2014 года и, казалось, его невозможно свалить. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Куда теперь занесет его политическая судьба - пока неясно. А вот на место Авакова Зеленский предложил назначить депутата фракции «Слуга народа» Дениса Монастырского.

Решить этот вопрос предстоит Верховной раде на ближайшем заседании.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил свою отставку. Он также поблагодарил сотрудников ведомства за годы совместной работы.