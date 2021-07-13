В Госдуме оценили предложение продлить отпуск некурящим

Идея увеличить отпуск некурящим сотрудникам правильная, так как к ответственному отношению к своему здоровью людей нужно мотивировать. Такой точкой зрения поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск некурящим сотрудникам на десять дней. Он уточнил, что курящие работники тратят на вредную привычку в день до 60 минут рабочего времени или около 20 рабочих дней в году.

«Сама идея в целом правильная. Мы должны снижать уровень потребления табака, алкоголя, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. И это нужно делать не только мерами наказания», - сказал Говорин RT.

По его словам, работодателям нужно дать рекомендации по стимуляции сотрудников, которые ведут здоровый образ жизни, не курят и не употребляют алкоголь. Десять дней, считает Говорин, «многовато», однако можно давать хотя бы два дополнительных оплачиваемых отпускных дня.