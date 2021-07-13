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В «Лендоке» ответили на обвинения в проведении «секретного» концерта «Алисы»

Виктория Ивашечкина
19:14 13.07.2021
Ранее организатор выступлений рок-группы рассказал о съемках видеоклипа с участием фанатов коллектива.
В «Лендоке» ответили на обвинения в проведении «секретного» концерта «Алисы»
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Представитель киностудии «Лендок» в разговоре со «Звездой» прокомментировала сообщения СМИ о том, что на днях состоялся «подпольный» концерт рок-группы «Алиса».

Позже появилась информация о том, что Комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту появившихся в местных изданиях материалов о несогласованном концерте музыкантов. 

«Киностудия не проводила никакого мероприятия в ближайшее время. В том числе, концертов группы «Алиса». У нас есть арендаторы, которые, возможно, это проводили. Сейчас с Комитетом по культуре мы ведем диалог, все выясняем. Пока информации никакой больше нет», - подчеркнула представитель киностудии.

Кроме того, организатор концертов рок-группы Кирилл Титов отметил, что никакого концерта не проводилось, это были лишь съемки нового видеоклипа, в котором приняли участие музыканты и их фанаты.

О тайном выступлении «Алисы» стало известно из сообщений в местных СМИ. Концерт должен был состояться 9 июля. Подчеркивалось, что поклонников группы просили не разглашать информацию о мероприятии.

Как утверждалось в изданиях, организаторы пообещали зрителям, что никаких ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации для прохода не потребуется.

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