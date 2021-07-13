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Организатор концертов «Алисы» ответил на обвинения в проведении «подпольного» выступления группы

Виктория Ивашечкина
16:03 13.07.2021
Кирилл Титов уточнил, что рокеры и их фанаты участвовали лишь в съемках нового видеоклипа.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Организатор концертов рок-группы «Алиса» Кирилл Титов прокомментировал ситуацию вокруг «подпольного» выступления группы в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее городской Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте музыкантов на территории киностудии «Лендок».

«У нас были на выходных съемки видео. Почему-то власти Санкт-Петербурга думают, что это был подпольный концерт. Это было концертный видеоклип, мы его снимали», - отметил Титов.

По его словам, это тот формат съемок, когда людей собирают на некоторое время в одном помещении. Они, по задумке должны изобразить толпу фанатов, пришедшую на концерт.

«По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте», - заявили при этом в Комитете по культуре Санкт-Петербурга. 

О тайном выступлении «Алисы» стало известно из сообщений в местных СМИ. Концерт должен был состояться 9 июля. Подчеркивалось, что поклонников группы просили не разглашать информацию о мероприятии.

Кроме того, как сообщили СМИ, зрителям пообещали, что никаких ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации для прохода не потребуется.

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