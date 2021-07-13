СК РФ опубликовал видео допроса иркутянина, угрожавшего сбросить сына с 14-го этажа

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса жителя Иркутска, который угрожал спрыгнуть вместе с сыном с 14-го этажа жилого дома.

Как сообщалось, мужчина сначала забрался на карниз вместе с ребенком, а впоследствии перешел на балкон. Там он провел несколько часов, угрожая спрыгнуть с сыном на руках.

«Хотел привлечь внимание своей жены», - заявил иркутянин во время допроса.

Напряженные переговоры с иркутянином продолжались 3,5 часа, как ранее сообщили в МВД по Иркутской области. Сотрудники МВД пытались войти в контакт с мужчиной, однако тот не реагировал на просьбы прекратить дальнейшие действия. Позже к переговорам подключился психолог МЧС, в результате чего иркутянин открыл балкон и согласился отпустить ребенка.

Мужчину тут же задержали сотрудники правоохранительных органов. Также сообщалось что ребенок во время инцидента не пострадал, он находится с матерью.