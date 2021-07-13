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СМИ: глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке

Анна Касаткина
17:32 13.07.2021
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
СМИ: глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке
© Фото: arsen.avakov.1, facebook
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Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков якобы написал заявление об отставке после соответствующей просьбы президента страны. Об этом со ссылкой на информацию, курсирующую в Верховной раде, сообщает strana.ua.

На освобождающийся пост, как пишет издание, могут внести кандидатуру депутата из Харьковской области от фракции «Слуга народа» Александра Бакумова либо главы комитета Рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Помимо этого, по данным источника издания, руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил заместителей о планирующейся вечером во вторник, 13 июля, встрече с президентом. Ее точное время и тема пока неизвестны. Как предполагают депутаты, на встрече будет обсуждаться вопрос отставки Авакова.

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