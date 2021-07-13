Обнаружена неожиданная связь между потреблением кофе и риском заражения коронавирусом

Регулярное потребление кофе снижает вероятность инфицирования коронавирусом. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, проведя соответствующее исследование, пишет газета WION.

В ходе научной работы ученые опирались на данные порядка 40 тысяч взрослых людей из британского биобанка. Оказалось, что риск заразиться коронавирусом на 10% ниже среди любителей кофе, в том числе тех, кто включает в рацион одну или больше чашек бодрящего напитка в день. Более того, среди пожилых людей, употребляющих кофе, был ниже риск развития пневмонии.

По мнению исследователей, этот феномен объясняется способностью кофеина влиять на воспалительные биомаркеры, в том числе на С-реактивный белок и интерлейкин-6, с активностью которых связано более серьезное течение заболевания и летальность от COVID-19.

Теперь предстоит провести более серьезную работу относительно способности кофе стимулировать иммунитет, отметили ученые.