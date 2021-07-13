В Иркутске задержан мужчина, удерживавший ребенка на балконе

В Иркутске сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, удерживавшего ребенка на балконе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Ребенка спасли. Мужчину задержали. Подробности задержания будут позже», - говорится в сообщении.

Сотрудник службы по делам несовершеннолетних рассказал РИА Новости, что мальчик не пострадал, с ним все в порядке.

Ранее очевидцы в соцсетях публиковали видео, на которых мужчина забрался на карниз тринадцатого этажа жилого дома. Впоследствии он перешел на балкон. Как сообщалось, сотрудники экстренных служб для подстраховки разместили у здания спасательный куб.