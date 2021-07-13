Зеленский рассказал о расхождении во мнениях с Меркель по поводу «Северного потока - 2»

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, несмотря на расхождение во взглядах относительно проекта «Северный поток - 2». Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».

Зеленский встретился с Меркель в понедельник, 12 июля, в Берлине. Они обсудили строительство «Северного потока - 2», ситуацию на Донбассе, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

Зеленский отметил, что в целом остался доволен встречей.

«Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов», - сказал украинский лидер.

Он рассказал, что встреча длилась более четырех часов и состояла из двух частей: сначала обсуждались некоторые важные вопросы и повестка встречи в формате тет-а-тет, после чего Зеленский и Меркель «развернуто общались о важных вещах».

«Я рад, что нам удалось прийти после встречи к общему пониманию, что я приехал с решением вопросов безопасности и что каждый из вопросов, начиная вопросом Донбасса и заканчивая вопросом "Северного потока - 2"», - цитирует президента Украины РИА Новости.

Зеленский уточнил, что на предстоящей встрече Меркель с президентом США Джо Байденом планируется обсудить, что принесет «Северный поток - 2» Европе и отдельно Украине, а также как гарантировать энергетическую безопасность Украины.