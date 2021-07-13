В стране и мире В Госдуме ответили на заявления Зеленского о русском языке Виктория Ивашечкина Руслан Бальбек сравнил главу соседнего государства с человеком, который пытается носить одежду с чужого плеча. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о русском языке. Бальбек подчеркнул, что сказанное украинским политиком - это маловразумительный набор слов и лозунгов. Депутат сравнил главу соседнего государства с человеком, который пытается носить одежду с чужого плеча. «Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов», - подчеркнул Бальбек. По его словам, Зеленский русских лишил права на авторство по родному языку. «В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно», - сказал Бальбек. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Также накануне украинский политик отметил, что определенные фрагменты из статьи российского лидера Владимира Путина главы государств могли бы обсудить лично. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика