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Зеленский заявил, что некоторые моменты из статьи Путина президенты могут обсудить лично

Анна Назайкина
12:03 13.07.2021
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев».
Зеленский заявил, что некоторые моменты из статьи Путина президенты могут обсудить лично
© Фото: vladimir_zelenskiy95, Пресс-служба президента РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, определенные фрагменты из статьи российского лидера Владимира Путина главы государств могли бы обсудить лично.

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Прим. ред., - Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами.

Также украинский лидер сказал, что выступает за публикацию статьи на украинском языке. Кроме того, он добавил, что пока не успел полностью ознакомиться с материалом из-за нехватки времени.

Напомним, что в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины.

Кроме того, Путин оценил заявления о России как «стране-агрессоре». Президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины.

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