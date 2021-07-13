В Совбезе назвали четкий сигнал новой стратегии нацбезопасности РФ

Россия допускает как симметричный, так и несимметричный ответы на недружественное вмешательство извне. Четкий сигнал об этом дает новая редакция стратегии национальной безопасности РФ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Венедиктов.

В стратегии нацбезопасности впервые прописано, что в случае совершения против России действий, которые представляют угрозу для ее суверенитета и территориальной ценности, в том числе, введение политических и экономических санкций, а также использование для этого информационно-коммуникационных технологий, государство вправе принять симметричные и несимметричные меры, пояснил он. Венедиктов добавил, что это делается для пресечения таких действий и предотвращения их повторения в дальнейшем.

«Это - четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну», - цитирует его РИА Новости.

По словам Венедиктова, учитывая факт пандемии, в стратегии особое внимание уделено вопросам биологической безопасности и сотрудничества с иностранными партерами в интересах снижения биологических рисков. Акцент в документе также сделано на вопросах изменения климата, отметил он.

Новую стратегию национальной безопасности РФ президент Владимир Путин утвердил 3 июля. Она является базовым документом стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России.