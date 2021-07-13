Главком ВМФ Евменов заявил, что тренировка Главного военно-морского парада прошла успешно

Первая тренировка Главного военно-морского парада на реке Неве проведена успешно, сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«Произведен разбор действий экипажей боевых кораблей и катеров по итогам тренировки и выданы соответствующие рекомендации», - приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Евменов отметил, что всего в первой тренировке Главного военно-морского парада в акватории реки Неве приняли участие около 20 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения.

«В настоящее время продолжается поэтапная установка кораблей статической линии парада на Неве. Свои точки уже заняли фрегат «Адмирал Касатонов» и малый ракетный корабль «Град Свияжск»», - добавил главком ВМФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге будет еще более масштабным, чем предыдущие.