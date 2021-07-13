В Минздраве назвали самые частые осложнения от COVID-19

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, что перенесшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с тромбозами, утомляемостью, кашлем и одышкой.

«Это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы - это тромбозы», - рассказала Дроздова на форуме «Здоровье нации».

Кроме того, среди других осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, одышку. Они сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей, передает РИА Новости.

Ранее доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что некоторые люди могут более длительное время выделять новую коронавирусную инфекцию, инфицируя окружающих. Таких людей врачи называют «супер-распространителями».