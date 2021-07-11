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Эксперт рассказал, какие пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время

Алена Миронова
07:26 11.07.2021
В других случаях пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, уже не заразен для окружающих через 7-10 дней после проявления первых симптомов.
Эксперт рассказал, какие пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Некоторые люди могут более длительное время выделять новую коронавирусную инфекцию, инфицируя окружающих. Таких людей врачи называют «супер-распространителями». Об этом заявил доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Как отметил эксперт, существуют отдельные генетически уникальные люди, иммунная система которых толерантна к присутствию вируса - они выделяют его куда дольше, чем другие. 

«Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем "супер-распространителями". Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают», - передает ТАСС слова эксперта.

В других случаях пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, уже не заразен для окружающих через 7-10 дней после проявления первых симптомов. Об этом заявил врач-терапевт, работающий в «красной зоне» Алексей Никишенков.

«Далее заболевание и все остальные осложнения, которые он вызовет, могут протекать уже после того, как вируса в организме не остается», - пояснил врач.

После первого же попадания вируса в организм человек также начинает распространять его не сразу. Как отмечает Никишенков, для этого, скорее всего, должно пройти пару суток. Однако важно помнить, что человек может быть заразен, еще не чувствуя проявления симптомов.

В случае со штаммом дельта, инкубационный период может быть даже увеличен, резюмировал врач.

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