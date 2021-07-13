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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Анна Назайкина
12:48 13.07.2021
Как сообщается, главы государств в том числе обсудят попытки западных стран дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко
© Фото: kremlin.ru
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В Кремле раскрыли темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Среди них - экономика, крупные совместные проекты, реализация поручений по строительству союзного государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», - заявил он.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что встреча президента РФ и его белорусского коллеги в Санкт-Петербурге является запланированной.

«Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», - объяснил Песков.

Напомним, что в конце мая Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи. В первый день состоялись официальные переговоры, во второй - морская прогулка, в ходе которой прошла неформальная часть беседы.

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