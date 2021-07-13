Из-под завалов на месте взрыва в Геленджике извлекли человека

Один человек спасен из-под завалов частной гостиницы в Геленджике после взрыва. Очевидцы опубликовали соответствующие кадры в паблике в Вконтакте.

Утром во вторник, 13 июля, в частной гостинице Геленджика прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В результате происшествия, предварительно, один человек погиб, еще три пострадали.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места взрыва в гостинице в Геленджике. На видео - выбитые окна и обломки пострадавшего здания.