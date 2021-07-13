Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится сегодня, 13 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге», - заявил представитель Кремля.

Ранее о визите Александра Лукашенко в Северную столицу России сообщали в пресс-службе белорусского президента.

«В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», - говорилось в сообщении.

Напомним, что в конце мая Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи. В первый день состоялись официальные переговоры, во второй - морская прогулка, в ходе которой прошла неформальная часть беседы.