Главный внештатный специалист Минздрава РФ оценил риск появления новых штаммов COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов дал прогноз относительно возможности возникновения новых и более опасных штаммов коронавирусов. Свою позицию эксперт изложил в беседе с «Известиями».

Как отметил Чуланов, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что новые штаммы вируса будут иметь преимущество в смысле распространения. Вирусу выгоднее более широко распространяться, чем более эффективно убивать носителей.

«Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным - ему важно быстрее распространяться», - отметил вирусолог.

Вместе с тем эксперт не исключил возникновения более вирулентных вариантов вируса.

Ранее стало известно, что повторные случаи заболевания COVID-19 с пациентами, которые уже ранее перенесли инфекцию коронавируса, происходят не более чем с 1% ранее выздоровевших. В среднем пациенты обращаются к врачам с подозрением на повторное заражение инфекцией не раньше, чем через год-полтора после перенесенной болезни.