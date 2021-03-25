Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые выяснили, почему человеческий мозг такой большой

Светлана Иванова
11:05 25.03.2021
За размер мозга отвечает скорость активации гена ZEB2, считают исследователи.
Ученые выяснили, почему человеческий мозг такой большой
© Фото: jesse orrico, Unsplash
Читайте нас на:

Размер человеческого мозга принципиально отличается от мозга шимпанзе и других обезьян. Британские биологи в ходе нового исследования установили причину такой особенности. Оказалось, что скорость превращения стволовых клеток во время формирования мозга в зародыше у человека существенно ниже. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell.

В мозге человека примерно в три раза больше нейронов, чем у высших приматов. При этом строение генов, управляющих ростом мозга, практически идентично как у человека, так и у шимпанзе.

В ходе эксперимента Мадлен Ланкастер из Кембриджского университета и ее коллеги воссоздали процесс, который протекает внутри эмбрионов людей и высших приматов при развитии мозга. Для этого исследователи создали условия, имитирующие среду внутри зародыша, и вырастили при помощи стволовых клеток миниатюрное подобие мозга.

Оказалось, что нейроны человека, приматов и грызунов в зародышах развиваются по-разному: медленнее - у людей и шимпанзе, быстрее - у крыс и мышей. Этот процесс у грызунов занимал менее суток, у шимпанзе и горилл - около пяти дней, у человека - порядка недели.

Скорость развития нейронов в зародышах ученые связали с активностью гена ZEB2 и связанных с ним участков ДНК. Так, у приматов он начинает активироваться раньше, у людей - позже. Биологи доказали свою гипотезу, искусственно замедлив включение этого гена в клетках горилл и простимулировав его активацию в стволовых клетках человека. Что привело к существенному увеличению в размерах искусственно выращенного мозга горилл и к обратному результату в человеческой ткани мозга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:53 Вопросы истории
«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате
10:36 Армия
Видео
«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске
10:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
08:37 Армия
Видео
Шаг в бездну: иностранные курсанты Новосибирского ВВКУ впервые прыгнули с парашютом
06:07 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз-2.1Б» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный
Популярное
Популярное
Премьер Канады Трюдо оценил реакцию Путина на слова Байдена
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.