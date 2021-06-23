Выставка техники и расширение сотрудничества: как прошла Московская конференция по безопасности

О провокациях и прямых угрозах со стороны НАТО сегодня говорили на IX Московской международной конференции по безопасности. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, страны Альянса регулярно отрабатывают переброску войск к границам России и наращивают группировку.

При этом в Брюсселе отказываются конструктивно обсуждать предложения Москвы по деэскалации.

Прямо у входа в зал заседания - настоящая выставка оружия. Самые современные образцы. Это тоже одно из направлений международного сотрудничества. Россия поставляет военную технику в десятки стран.

У стендов с модернизированными «Калашниковыми» - настоящая очередь. Делегаты изучают оптику, интересуются, правда ли такие хорошо стреляют даже под водой.

Возможно, после этой встречи контрактов будет больше. О качестве нашего экспортного оружия знают и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке.

Пока не началось заседание, у министров и военных атташе есть время в неформальной обстановке пообщаться друг с другом. И с журналистами - специалисты из разных уголков света могут немало рассказать о том, чем им помогает Россия.

«Отношения между Россией и Бангладешем сложились давно, с момента, когда мы стали независимым государством. Недавно мы приобрели учебный боевой самолет Як-130 и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, ваша техника хорошо себя показала», - сказал Хайдер Аблулла, атташе Народной Республики Бангладеш.

В Московской гостинице «Украина» министры обороны сорока государств - в эпоху пандемии такого не делал никто. Россия, подчеркивают здесь, готова общаться со всеми, и только на равных.

В это непростое время России удается организовать крупнейшую международную конференцию. Более сотни стран. Главы оборонных ведомств здесь, в Москве, обсуждают вопросы глобальной безопасности. Интересно, что к этому разговору пригласили и делегатов из НАТО - Альянса, отношения с которым в последние годы складываются мягко говоря непросто.

К сожалению, на равных с нами готовы общаться не все, говорит в своем обращении Владимир Путин. Но это не значит, что нужно повернуться к Западу спиной. Разговаривать нужно в любой ситуации.

«Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому - продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года. Разумеется, нас не может не беспокоить не прекращающееся наращивание потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», - отметил Путин.

Альянс не хочет соблюдать паритет сил, продолжает Сергей Шойгу. Если раньше в НАТО давили на Восточную Европу, то теперь они переключилось еще и на Юго-Восточную Азию. Под санкциями и угрозами Запад размещает там свои ракеты.

США выходят из договора по ПРО, по ракетам меньшей и средней дальности, из соглашения по открытому небу. А ведь это столпы, на которых держалась международная безопасность. Новость этого дня - Америка начинает размещать оружие на новой базе Родзиково, в Польше.

«В кулуарах мы не раз пытались поговорить с представителями НАТО. Кто-то отвечал, что некогда, кто-то отказывался напрямую. Вот американская делегация: вежливы, просят оставить телефон, обещают связаться. Но так и не перезванивают», - сообщил Валерий Герасимов, начальник генерального штаба.

Форум - это еще и возможность детальнее поговорить друг с другом, предложить новые проекты. Поэтому в расписании министра обороны несколько двусторонних встреч. Эта - с Алжиром.

«С удовольствием отмечу, что Алжир, как стратегический партнер России на Африканском континенте разделяет наши взгляды на проблемы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно вместе вместе противостоять угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав. Как и раньше, Россия стремится создать эффективную систему международной безопасности, основанную на принципах равноправия и уважения», - подчеркнул Шойгу.

России есть что предложить: от новейшей техники до переобучения офицеров. Москва готова разговаривать с каждой страной, в любом формате, но только на равных.