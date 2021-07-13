В РФ вступило новое правило для школьников

В России с 13 июля вступило в силу новое правило, касающееся записи детей в школу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, согласно поправкам в Семейный кодекс РФ, родные братья и сестры получают приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад. Место регистрации в данном случае не играет роли.

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», - говорится в законе.

Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова пояснила, что раньше данная норма создавала бюрократические проблемы, так как было необходимо доказать родство между детьми. Теперь данное условие будет отменено.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. На каждого ребенка выделят по десять тысяч рублей.