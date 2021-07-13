МИД РФ направил посольству США ноту из-за кражи их сотрудником ж/д указателя под Тверью

Российское министерство иностранных дел направило дипломатическую ноту посольству США. Поводом стал инцидент на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, где весной этого года сотрудник американской дипмиссии украл стрелочный указатель. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она подчеркнула в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», также в посольство США был направлен запрос правоохранительных органов.

«Они его (сотрудника. - Прим. ред.) вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов», - уточнила Захарова.

Она добавила, что американские власти имели право снять иммунитет с сотрудника и «предать его местному суду», однако предпочли просто отправить его домой.

«Они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой», - отметила представитель МИД РФ.

Накануне Захарова сообщила о том, что служащий американского посольства украл стрелочный указатель на разъезде железнодорожной станции Осташков. О причастности лица к инциденту удалось узнать после анализа записей с камер видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что, несмотря на всю курьезность ситуации, американец подверг потенциальной опасности жизни и здоровье пассажиров поездов.