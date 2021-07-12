Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о краже сотрудником американского посольства указателя на железнодорожной станции в Тверской области. По ее словам, инцидент произошел весной этого года, после чего дипмиссия отправила мужчина на родину.

Как сообщила Захарова, на разъезде железнодорожной станции Осташков пропал стрелочный указатель. Полицейские в ходе следствия посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели неизвестного мужчину, похитившего стрелку и убравшего ее в багажник машины. В тот же день автомобиль остановили за нарушение ПДД, за рулем оказался служащий американского посольства.

«Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» А.П.Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Несмотря на всю курьезность ситуации, опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов, несмешная, и если бы пропажу вовремя не заметили, могла бы случиться трагедия, отметила представитель МИД. Захарова подчеркнула, что сложно представить, что сотруднику посольства нужно было разъяснять это, как герою рассказа Чехова. Она добавила, что снимать иммунитет с сотрудника американцы не стали и отправили его обратно в Соединенные Штаты.