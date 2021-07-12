Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении COVID-19

Большая часть специалистов полагает, что происхождение коронавируса является естественным, однако определенности в данном вопросе достичь еще не удалось. Об этом РИА Новости рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«До сих пор есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается», - рассказал эксперт.

По его словам, конспирологи уже придумали большое количество самых разных теорий, но, отметил Нетесов, следует проанализировать само течение пандемии и вирусный геном.

«Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе – анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение», - сказал он.

Ранее Нетесов заявил, что для точного определения происхождения коронавирусной инфекции потребуется год или два.