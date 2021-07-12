Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении COVID-19

Анна Назайкина
09:30 12.07.2021
Ранее Нетесов заявил, что для точного определения происхождения коронавирусной инфекции потребуется год или два.
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Большая часть специалистов полагает, что происхождение коронавируса является естественным, однако определенности в данном вопросе достичь еще не удалось. Об этом РИА Новости рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«До сих пор есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается», - рассказал эксперт.

По его словам, конспирологи уже придумали большое количество самых разных теорий, но, отметил Нетесов, следует проанализировать само течение пандемии и вирусный геном.

«Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе – анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение», - сказал он.

Ранее Нетесов заявил, что для точного определения происхождения коронавирусной инфекции потребуется год или два.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предостерегли россиян от «теплового стресса»
07:13 В стране и мире
Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки
06:03 В стране и мире
В России появится единое тарифное законодательство
04:00 В стране и мире
Видео
В России обновят рекомендации по лечению коронавируса
00:17 В стране и мире
Кузнецова рассказала, как удаленное обучение влияет на здоровье детей
Популярное
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Видео
«Тайфун» в взрывном водовороте: как броневик изрешетили, подожгли и трижды подорвали на госиспытаниях
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.