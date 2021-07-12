Россиян предупредили о приближении «парникового котла»

В ближайшие дни жители Европейской России будут находиться в «парниковом котле».Так синоптики называют надвигающуюся жару. По их прогнозам, температура повысится еще больше и будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения.

В Москве, где объявлен оранжевый уровень опасности, столбик термометра может превысить 35 градусов, а на Кубани температурные показатели могут достигнуть 40 градусов. Это примерно на 10 градусов выше нормы. Ожидаются новые температурные рекорды.

Ультрафиолетовый индекс превысит обычные значения в два, а то и в три раза - данные показатели подобны экваториальным. Рекомендуется как можно меньше находиться на солнце и пользоваться специальными защитными средствами.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе со «Звездой» рассказал, как облегчить влияние жары на организм.