В стране и мире СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы Анна Назайкина Ранее артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. © Фото: maksimartist, Instagram Читайте нас на: Состояние российской певицы МакSим (Марины Максимовой) ухудшилось. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявила подруга артистки. «Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО...Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис», - рассказала она. О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней певицы обнаружили воспаление легких, но тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Через несколько дней певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика