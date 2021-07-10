Менеджер заявила об улучшении состояния МакSим

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила об улучшении состояния певицы.

Как отмечается, у Макsим (Марины Абросимовой) наблюдается положительная динамика. Ей уже стало лучше.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. У МакSим диагностировали пневмонию, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Через несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее Богушевская опровергла новости о многомиллионном лечении артистки. Она возмутилась публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что VIP-палата исполнительницы обходится в сотни тысяч рублей.